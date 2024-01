NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Underperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die vergleichsweise schwache Einstufung des Medizintechnikunternehmens habe mehrere Gründe, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. So liege man unter den Konsensschätzungen für die Margenentwicklung in den kommenden drei Jahren wegen der hohen Forschungs- und Entwicklungsausgaben des Unternehmens. Zudem sei das Unternehmen nicht optimal aufgestellt, um von den Branchenveränderungen zu profitieren. Und schließlich gebe es Belastungen aus China./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 13:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2024 / 05:00 / UTC



