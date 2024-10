FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Continental mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Angesichts der jüngsten Aussagen des Autozulieferers und Reifenherstellers sehe er die am 10. November anstehenden Quartalszahlen trotz der jüngsten Gewinnwarnungen in der Branche entspannt, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Diese dürften die bekannten Trends in einem schwierigen Marktumfeld belegen. Rokossa rechnet zudem mit weiteren Prognosesenkungen des Unternehmens für das Zuliefergeschäft und für ContiTech./gl/ag



