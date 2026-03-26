NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Ticketvermarkter habe ein unerwartet starkes Zahlenwerk für das vierte Quartal ausgewiesen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 13:12 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 13:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.