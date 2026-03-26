CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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26.03.2026 18:32:56

CTS Eventim Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Ticketvermarkter habe ein unerwartet starkes Zahlenwerk für das vierte Quartal ausgewiesen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 13:12 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 13:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,30 € 		Abst. Kursziel*:
70,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
70,88%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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