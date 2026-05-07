NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die am 28. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften einen guten Jahresstart belegen und die Basis schaffen, um das Vertrauen in die Geschäftsdynamik des Ticketvermarkters und Veranstalters wiederherzustellen, schrieb Lara Simpson in eine am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST





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