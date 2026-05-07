CTS Eventim Aktie
|55,80EUR
|-0,20EUR
|-0,36%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die am 28. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften einen guten Jahresstart belegen und die Basis schaffen, um das Vertrauen in die Geschäftsdynamik des Ticketvermarkters und Veranstalters wiederherzustellen, schrieb Lara Simpson in eine am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,75 €
|
Abst. Kursziel*:
70,40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70,25%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
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KGV*:
-
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