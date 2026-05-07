CTS Eventim Aktie

55,80EUR -0,20EUR -0,36%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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07.05.2026 07:25:56

CTS Eventim Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die am 28. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften einen guten Jahresstart belegen und die Basis schaffen, um das Vertrauen in die Geschäftsdynamik des Ticketvermarkters und Veranstalters wiederherzustellen, schrieb Lara Simpson in eine am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55,75 € 		Abst. Kursziel*:
70,40%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
70,25%
Analyst Name::
Lara Simpson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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