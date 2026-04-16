LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Overweight" belassen. Die Wahrnehmung des Tickethändlers und Veranstalters habe sich seit dem vergangenen Jahr geändert, von der unanfechtbaren Größe zu unvermeidlichen Marktanteilsverlusten, schrieb Bernd Klanten am Mittwoch. Die Realität sei differenzierter und irgendwo dazwischen anzusiedeln, betonte der Analyst nach jüngsten Gesprächen mit Branchenexperten. Die Konkurrenz durch Live Nation werde erst langfristig möglicherweise zum Problem./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.