CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Overweight" belassen. Die Wahrnehmung des Tickethändlers und Veranstalters habe sich seit dem vergangenen Jahr geändert, von der unanfechtbaren Größe zu unvermeidlichen Marktanteilsverlusten, schrieb Bernd Klanten am Mittwoch. Die Realität sei differenzierter und irgendwo dazwischen anzusiedeln, betonte der Analyst nach jüngsten Gesprächen mit Branchenexperten. Die Konkurrenz durch Live Nation werde erst langfristig möglicherweise zum Problem./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
98,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,30 €
|
Abst. Kursziel*:
74,07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68,82%
|
Analyst Name::
Bernd Klanten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
15.04.26
|EQS-HV: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.05.2026 in Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
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07.04.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.at)
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03.04.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
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