CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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05.05.2026 13:11:12

CTS Eventim Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas hält die Kursverluste im laufenden Jahr und den vergangenen zwölf Monaten für eine Überreaktion, die eine gute Einstiegschance bei dem Tickethändler und Veranstalter biete, wie er am Montagnachmittag schrieb. Ein Grund dafür seien Sorgen hinsichtlich der massiven Investitionen in Veranstaltungsstätten. Gerade diesbezüglich erwartet er sich mehr strategischen Einblick vom Kapitalmarkttag im September./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,65 € 		Abst. Kursziel*:
61,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,02%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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