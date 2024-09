HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die Zusammenlegung der Tochtergesellschaften PRK Peter Rieger und DreamHaus bringe dem Eventvermarkter einige Vorteile, schrieb Analyst Cornelis Kik in einer am Freitag vorliegenden Studie. CTS könne so besser große Produktionen stemmen, Kostenbelastungen verringern und Veranstaltungen effizienter umsetzen. Treiber der Aktienstory sei aber mehr das Ticketing-Geschäft./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 07:36 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 08:12 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.