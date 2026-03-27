CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
27.03.2026 07:57:02
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Jahreszahlen des Ticketvermarkters hätten die Erwartungen getroffen, schrieb Lara Simpson am Freitag. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch uneinheitlicher und dürfte für Diskussionen sorgen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63,95 €
|
Abst. Kursziel*:
72,01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
54,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
100,73%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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