NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen deuteten auf eine starke Dynamik im Ticket-Geschäft und Live Entertainment hin, schrieb Analystin Karin So in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei auch die schwache Ticketing-Marge in den Fokus gerückt. Dies dürfte gleichwohl im zweiten Halbjahr wieder besser werden. Die aktuellen Geschäfte liefen vielversprechend, internationale Künstler kämen nach Europa zurück. Investoren hätten bei CTS Eventim derweil auch regulatorische Risiken im Blick./ajx/la



