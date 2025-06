NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Joint-Venture-Berechnung, nachdem nun Details zur Zusammenlegung der Lkw-Geschäfte Fuso und Hino des Nutzfahrzeugherstellers und des japanischen Autobauers Toyota bekannt gegeben wurden. Daimler Truck dürfte zum Zeitpunkt des Börsengangs der HoldCo im April 2026 einen Zufluss von etwa einer Milliarde Euro aus der Transaktion verzeichnen, erwartet er./rob/ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



