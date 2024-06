NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone nach einem Gespräch mit Vorstandschef Antoine de Saint-Affrique und nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" und damit auf der Favoriten-Liste der Bank. Das Gespräch habe sich auf Wertsteigerungen bei dem Nahrungsmittelhersteller nach dem "Reset" 2022 bis 2024 konzentriert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders wichtig seien die Investitionen und der stärkere Fokus auf Forschung und Entwicklung, mit besonderen Wachstumschancen in den Kategorien medizinische Ernährung und proteinreicher Joghurt, präzisierte sie./ck/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 19:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.