NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die vom Essenslieferdienst bestätigten Gespräche über den Verkauf von Aktivitäten in Südostasien seien endlich eine substanzielle Neuigkeit zu einem lang ersehnten Kurstreiber, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er werte dies positiv, da eine solche Transaktion Bilanz, Barmittelschöpfung und Verschuldung dramatisch verbessern würde. Allerdings gebe es erhebliche wettbewerbsrechtliche Risiken./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023



