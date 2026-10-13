DEUTZ Aktie
|10,65EUR
|-0,17EUR
|-1,57%
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Stefan Augustin rechnet mit einem stark gestiegenen Auftragseingang, während die Motorenproduktion auf niedrigem Niveau geblieben sein dürfte. Dies schrieb er am Dienstag angesichts der anstehenden Zahlen für das dritte Quartal./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,65 €
|
Abst. Kursziel*:
78,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,40%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
08.10.26
|EQS-DD: Deutz AG: Dr. Dietmar Voggenreiter, Kauf (EQS Group)
|
08.10.26
|EQS-DD: Deutz AG: Dr. Dietmar Voggenreiter, buy (EQS Group)
|
07.10.26
|Hunderte Jobs vor dem Aus? DEUTZ plant offenbar Kahlschlag – Aktie im Blick (dpa-AFX)
|
07.10.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Deutz auf 16,50 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|ROUNDUP: Motorenbauer Deutz möchte Personal am Stammwerk abbauen (dpa-AFX)
|
06.10.26
|EQS-DD: Deutz AG: Dr. Rudolf Maier, buy (EQS Group)
|
06.10.26
|EQS-DD: Deutz AG: Dr. Rudolf Maier, Kauf (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AG
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|10,67
|-1,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13:16
|ABB Neutral
|UBS AG
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13:10
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.