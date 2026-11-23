DEUTZ Aktie
|7,77EUR
|0,07EUR
|0,84%
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
DEUTZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutz nach einem kritischen Bericht des Leerverkäufers Ningi auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die Stellungnahme des Motorenbauers gehe auf die meisten wertrelevanten Kritikpunkte von Ningi ein, schrieb Mira Wiegratz in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,70 €
|
Abst. Kursziel*:
88,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86,62%
|
Analyst Name::
Mira Wiegratz
|
KGV*:
-
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20.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|7,72
|0,13%
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|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|SpaceX Buy
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|06:34
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
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|20.11.26
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|DZ BANK
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
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|20.11.26
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
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|20.11.26
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|UBS AG
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|MPCM
|20.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
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