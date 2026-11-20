DEUTZ Aktie
|7,85EUR
|-0,10EUR
|-1,26%
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutz angesichts der jüngsten Vorwürfe eines Leerverkäufers mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Auswirkungen der strittigen Konsolidierung einer Tochter des übernommenen Rüstungsunternehmens FFG seien begrenzt, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Er hält die Kursreaktion daher für übertrieben. Vermutlich habe eine im Rüstungsbereich erforderliche Vertraulichkeitsverpflichtung dazu geführt, dass die Situation rund um FFG Industries bisher nicht näher deklariert worden sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
MPCM
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,85 €
|
Abst. Kursziel*:
129,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
129,45%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
10:25
|AKTIE IM FOKUS: Deutz zaghaft erholt - Deutz weist Leerverkäufer-Vorwürfe zurück (dpa-AFX)
|
09:44
|ROUNDUP: Deutz weist Leerverkäufer-Kritik zurück - Aktie leicht erholt (dpa-AFX)
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX startet im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, buy (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, Kauf (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Melanie Freytag, Kauf (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Melanie Freytag, buy (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Dr. Simone Voggenreiter, Kauf (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AG
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|7,85
|-1,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|10:29
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|10:28
|Brenntag Hold
|MPCM
|10:09
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG