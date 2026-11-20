DEUTZ Aktie
|7,72EUR
|-0,23EUR
|-2,83%
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
DEUTZ Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutz nach einem kritischen Bericht des Leerverkäufers Ningi auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 15 Euro belassen. Der Motorenbauer könne einen erheblichen Teil der Ningi-Vorwürfe entkräften, aber nicht alle, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht für die Aktie weiterhin deutliches Neubewertungspotenzial./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 16:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Kaufen
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
7,69 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
7,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
18:19
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Deutz auf 'Kaufen' - Fairer Wert 15 Euro (dpa-AFX)
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
10:25
|AKTIE IM FOKUS: Deutz zaghaft erholt - Deutz weist Leerverkäufer-Vorwürfe zurück (dpa-AFX)
|
09:44
|ROUNDUP: Deutz weist Leerverkäufer-Kritik zurück - Aktie leicht erholt (dpa-AFX)
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX startet im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, buy (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, Kauf (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Melanie Freytag, Kauf (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AG
|17:09
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:09
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:09
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|7,68
|-3,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:09
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|15:45
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|15:20
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|14:35
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|13:56
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|10:29
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|10:28
|Brenntag Hold
|MPCM
|10:09
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.