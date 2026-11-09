DEUTZ Aktie
|9,58EUR
|0,32EUR
|3,40%
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
DEUTZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Deutz beim Kursziel von 14,50 Euro mit "Buy" aufgenommen. Deutz sei eine erstklassige Aktie aus dem Verteidigungssektor, die als Motorenhersteller falsch bewertet sei, schrieb Mira Wiegratz in ihrer am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die nächsten Wachstumstreiber seien ein niederländischer Fahrzeugauftrag, der Mitte November fällig sei, Folgeaufträge für Bergungsfahrzeuge sowie das neue Radfahrzeugprogramm der Bundeswehr./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,54 €
|
Abst. Kursziel*:
51,99%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
9,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,36%
|
Analyst Name::
Mira Wiegratz
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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|9,58
|3,35%
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|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
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|08:44
|GEA Neutral
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|Jefferies & Company Inc.
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|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|08:12
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|08:08
|Allianz Buy
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|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
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|Fraport Overweight
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|Siemens Healthineers Buy
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|06:10
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|HOCHTIEF Hold
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