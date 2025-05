NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Die schlechte Stimmung beim Spirituosenhersteller habe den Höhepunkt erreicht, schrieb Edward Mundy in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Er geht davon aus, dass die Konsensschätzungen in Richtung seiner pessimistischeren Prognosen sinken werden. Doch das Sparprogramm sei ein starkes Signal, dass der Finanzchef ein neues Denken in Bezug auf Kosten, Liquidität und Erträge an den Tag lege. Bei einer Erholung dürften sich die Barmittelentwicklung und die Erträge verbessern, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie könnte über den Wert von 20 steigen./rob/gl/he



