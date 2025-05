LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2580 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marke Guinness treibe das Wachstum des Spirituosenkonzerns durch Innovationskraft, Marketing und starke Entwicklung in Großbritannien und den USA an, schrieb Laurence Whyatt am Mittwoch in einer Reaktion auf den Kapitalmarkttag mit Guinness-Fokus./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / 11:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / 11:35 / GMT



