NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Sie sehe nach wie vor Risiken weiteren Ergebnissenkungen bei europäischen Spirituosenherstellern, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies sie darauf, dass sich die Nachfrage nach einem überdurchschnittlichen Wachstum in den vergangenen vier Jahren normalisieren dürfte. Diageo verfüge über die beste Balance von Werthaltigkeit und habe nur ein geringes Risiko, was Ergebnissenkungen betreffe./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 21:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / 00:15 / BST



