NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Die jüngsten Unternehmenspräsentationen in Dublin belegten, dass der Spirituosen- und Bierhersteller weiter auf eine Markterholung, seine Fähigkeit für eine überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung, eine Verdoppelung der Kosteneinsparungen und eine bessere Barmittelentwicklung vertraue, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob ein anhaltend gutes Wachstum bei der Biermarke Guinness hervor./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 13:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2025 / 13:13 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.