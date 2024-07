NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Analyst Luca Solca wertete die 1,5 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des US-Modekonzerns Supreme als Überraschung. Mit dem Zukauf verlasse der Brillenkonzern seine Komfortzone und wage sich auf das Feld des Streetwear vor, schrieb der Experte Analyst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Streetwear sei aber weltweit immer weniger angesagt./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 07:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 07:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.