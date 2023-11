NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns liege trotz eines Rückgangs über den Erwartungen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das diesbezügliche Unternehmensziel für das Schlussquartal enttäusche aber, weshalb er seine Ebitda-Schätzungen gesenkt habe. Das weiter gültige Anlagevotum sei der attraktiven Bewertung sowie der erwarteten Geschäftsverbesserung ab dem ersten Quartal 2024 geschuldet./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 21:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.