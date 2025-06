LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von ASML von 770 auf 650 Euro gesenkt und liegt damit nun etwa in Höhe des Börsenkurses. Entsprechend stufte Simon Coles die Papiere des Halbleiterausrüsters in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung von "Overweight" auf "Equal Weight" ab. Mit seiner Umsatzschätzung für 2026 sieht sich Coles 8 Prozent unter dem Konsens. Er sieht kaum Kurstreiber und für die kommenden Monate eher schwierige Voraussetzungen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 21:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.