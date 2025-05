FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik bei einem fairen Wert von 24 Euro je Aktie auf "Kaufen" belassen. Dies schrieb Peter Spengler am Freitag nach dem Kapitalmarkttag des Spezialchemiekonzerns. Das Unternehmen fokussiere sich auf die Segmente "Custom Solutions" und "Advanced Technologies" und plane vorerst keine Verkaufstransaktionen. Man konzentriere sich auf Schuldenabbau und die Beibehaltung einer attraktiven Dividendenpolitik./rob/ajx/ag



