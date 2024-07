NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Charles Weston verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die "sehr hohe" Wahrscheinlichkeit, dass der "Biosecure Act" in diesem Jahr in den USA verabschiedet wird. Der Gesetzesentwurf sehe bis 2032 die Beendigung von Geschäftsbeziehungen mit Firmen vor, die auf der Liste bedenklicher Biotech-Unternehmen stehen. Dazu gehöre das chinesische Unternehmen WuXi Apptec, das ein wesentlicher Wettbewerber des Wirkstoffforschers Evotec sei. Der Zeitpunkt eines durch das Gesetz ausgelösten Umsatzschubes für Pharma-Dienstleister sei noch unklar. Weston sieht aber ein bedeutendes Ausmaß potenzieller Gewinne. Die nächsten Neuigkeiten zu dem Gesetzesentwurf werde es wohl im Herbst geben./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 20:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 00:45 / EDT



