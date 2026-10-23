FedEx Aktie
|268,20EUR
|-2,20EUR
|-0,81%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fedex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 397 US-Dollar belassen. Die globalen Frachtmärkte zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Turbulenzen und hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach See- und Luftfracht wachse weiter, was die Frachtraten deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt halte. Die kurzfristigen Fundamentaldaten blieben günstig, er rechne jedoch mit zunehmendem Druck auf die Frachtraten, da sich das Wachstum der Transportkapazitäten beschleunige./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Outperform
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 397,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 303,92
|
Abst. Kursziel*:
30,63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 303,92
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,63%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|268,50
|-0,70%
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|13:53
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:52
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|12:50
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:49
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12:21
|RENK Buy
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|12:20
|KRONES Buy
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|Vossloh Hold
|Warburg Research
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|12:08
|SAFRAN Outperform
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|12:01
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|22.10.26
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