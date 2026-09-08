FedEx Aktie
|274,20EUR
|-1,20EUR
|-0,44%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 460 auf 400 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern habe in den vergangenen drei Jahren erfolgreich strukturelle Änderungen umgesetzt, welche die Kapitalintensität und Gewinnvolatilität verringert sowie Freiräume in der Bilanz geschaffen hätten, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Die Umsetzung von Veränderungen im schwierigen Europageschäft sei entscheidend für eine dauerhaft positive Barmitteilentwicklung - hier habe Fedex noch eine Wegstrecke vor sich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 400,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 322,52
|
Abst. Kursziel*:
24,02%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 322,52
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,02%
|
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|274,70
|-0,25%
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|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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