Fresenius Medical Care Aktie
|37,53EUR
|0,49EUR
|1,32%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fresenius Medical Care (FMC) auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit dem etwas überraschenden Führungswechsel gehe eine starke und respektierte Managerin von Bord, die den Dialysekonzern durch sehr schwierige Zeiten geführt habe, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37,05 €
|
Abst. Kursziel*:
7,96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,58%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
08.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Market-Perform für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach Bernstein Research-Analyse (finanzen.at)
|
08.10.26
|ROUNDUP: Chefwechsel bei Fresenius Medical Care - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37,56
|1,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:29
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Sixt Buy
|UBS AG
|13:20
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13:19
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:18
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:18
|Continental Buy
|UBS AG
|13:17
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|13:16
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13:16
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|13:03
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12:45
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|12:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:19
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:04
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:57
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:23
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:20
|Unilever Outperform
|Bernstein Research