Fresenius Medical Care Aktie
|38,77EUR
|0,42EUR
|1,10%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Papiere des Dialysekonzerns tragen zudem weiterhin den Stempel "Negative Catalyst Watch". 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem großen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Bei FMC sind die Experten derweil besonders von ihrer negativen Einschätzung überzeugt. Die sehen den Marktkonsens auf dem Holzweg./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 22:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32,30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
38,64 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,41%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
38,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,69%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,77
|1,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|26.11.26
|KSB Buy
|MPCM
|26.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.