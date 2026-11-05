Fresenius Medical Care Aktie

41,74EUR 0,53EUR 1,29%
Fresenius Medical Care ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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05.11.2026 08:34:39

Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal von 44,65 auf 40,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz des Blutwäschespezialisten sei währungsbereinigt nicht so stark zurückgegangen wie vom Markt befürchtet, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil trübten das anhaltend schwache Wachstum im US-Behandlungsgeschäft und weitere Herausforderungen den Ausblick./rob/la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40,60 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
41,70 € 		Abst. Kursziel*:
-2,64%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
41,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,73%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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04.11.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,39 0,44% Fresenius Medical Care (FMC) St.

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12:45 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:33 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:31 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12:30 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:29 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
12:28 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
12:26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
12:25 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
12:24 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
12:24 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
12:24 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
12:23 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
12:23 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:23 JCDecaux Buy Deutsche Bank AG
12:22 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
12:22 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
12:17 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:16 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:15 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:13 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:12 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:41 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
11:39 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
11:38 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:37 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:36 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:36 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
11:35 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
11:34 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:27 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
11:24 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:24 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:16 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
10:51 Basler Buy Warburg Research
10:48 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10:47 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
10:46 Fraport Hold Warburg Research
10:29 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:17 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10:15 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
10:12 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
10:09 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
09:49 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:19 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
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