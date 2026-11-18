Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC nach Zahlen zum dritten Quartal von 42 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege um etwa fünf Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Harry Gillis am Dienstagabend. In den USA seien die Behandlungsvolumina auf vergleichbarer Basis im dritten Quartal um 1,1 Prozent zurückgegangen, während sie beim Konkurrenten DaVita leicht gestiegen seien./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39,36 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,76%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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16.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
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16.11.26
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13.11.26
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Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
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|DZ BANK
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
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|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
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|09.11.26
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|DZ BANK
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|DZ BANK
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|10.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
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|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
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Aktien in diesem Artikel
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