HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC nach Zahlen zum dritten Quartal von 42 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege um etwa fünf Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Harry Gillis am Dienstagabend. In den USA seien die Behandlungsvolumina auf vergleichbarer Basis im dritten Quartal um 1,1 Prozent zurückgegangen, während sie beim Konkurrenten DaVita leicht gestiegen seien./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:45 / GMT

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