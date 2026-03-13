Fresenius Medical Care Aktie

13.03.2026 11:46:20

Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für FMC mit einem fairen Aktienwert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Transformation des Dialyse-Anbieters sei abgeschlossen, nun könne die "Ernte" beginnen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Zentraler Wachstumstreiber sei die Markteinführung des neuen Dialysegeräts 5008X auf dem US-Markt. In diesem Jahr könne es noch Belastungen geben, dann aber sei Besserung in Sicht./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

