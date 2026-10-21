Fresenius Medical Care Aktie

38,50EUR 0,66EUR 1,74%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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21.10.2026 11:37:48

Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC von 54 auf 46 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dass die US-Regierung die Behandlung von Nierenerkrankungen reformieren, Markthürden abbauen und die Kostenerstattungen strikt an Behandlungserfolge koppeln wolle, erhöhten die Risiken für die Aktien des Dialysespezialisten, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er sieht FMC auf diese Pläne aber "in Teilen gut vorbereitet"./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
38,69 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
38,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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11:37 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
19.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,68 2,22% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Aktuelle Aktienanalysen

12:20 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:57 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:37 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
11:29 Telekom Austria add Baader Bank
11:14 adidas Neutral UBS AG
11:11 adidas Outperform Bernstein Research
11:10 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
10:31 Richemont Outperform RBC Capital Markets
10:27 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
10:24 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:24 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
10:22 Enel Hold Deutsche Bank AG
10:22 ABB Hold Deutsche Bank AG
10:21 Engie Buy Deutsche Bank AG
10:20 Michelin Buy Deutsche Bank AG
10:19 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
10:18 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:17 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:16 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
10:12 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
10:12 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10:11 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
10:11 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:10 KRONES Buy Deutsche Bank AG
10:09 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:06 E.ON Outperform Bernstein Research
09:50 AMAG neutral Erste Group Bank
09:02 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09:01 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:32 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
20.10.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
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