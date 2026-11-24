Fresenius Medical Care Aktie
|37,96EUR
|-0,04EUR
|-0,11%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sell" belassen. Der Dialyseanbieter stehe unter dem neuen Chef Shervin Korangy vor etlichen Herausforderungen und Chancen, schrieb Graham Doyle am Montag. Zu ersteren zählt er den möglichen strukturellen Volumendruck auf das operative Ergebnis (Ebit) im US-Geschäft und das drohende zweite Jahr mit einem Gewinnrückgang, zu letzteren das modernere Dialyseverfahren HV-HDF und Investitionen in das internationale Klinikgeschäft. Sowohl eine Fortsetzung der bisherigen Strategie mit Anpassungen als auch eine Neuausrichtung würden die Magen kurzfristig belasten, wobei letztere Strategie die besseren Wachstumschancen biete - allerdings auf Kosten des Schuldenabbaus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 21:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
37,33 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,60%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
37,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,07%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
23.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.11.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37,95
|-0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.11.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|23.11.26
|RATIONAL Buy
|MPCM
|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG