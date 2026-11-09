Fresenius Medical Care Aktie

41,17EUR -0,79EUR -1,88%
Fresenius Medical Care ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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09.11.2026 07:56:10

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 44,50 auf 35 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Hassan Al-Wakeel sorgt sich zunehmend um die Gewinnaussichten des Dialysekonzerns, wie er am Sonntag schrieb. Er konstatiert Druck auf die Erstattungen, das Wachstum der Behandlungszahlen und seitens der Kosten. Für die mittelfristigen Ziele ist er enorm skeptisch. Beim operativen Ergebnis befürchtet er zwischen 2025 und 2028 im Schnitt einen Rückgang um 3 Prozent per annum, anstelle der avisierten Steigerung um 3 bis 7 Prozent. Negativ hinzu komme der Anteilsabbau der Mutter Fresenius./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
41,62 € 		Abst. Kursziel*:
-15,91%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
41,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,99%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
04.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,19 -1,84% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Aktuelle Aktienanalysen

10:31 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
10:24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:05 DEUTZ Buy Deutsche Bank AG
08:44 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 KRONES Market-Perform Bernstein Research
08:13 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08:12 RATIONAL Outperform Bernstein Research
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:39 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
07:36 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:35 E.ON Equal-weight Morgan Stanley
07:32 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:14 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
06:50 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:10 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
06:08 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Kontron Kaufen DZ BANK
06.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Alstom Halten DZ BANK
06.11.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
06.11.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Engie Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 RATIONAL Halten DZ BANK
06.11.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
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