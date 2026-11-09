Fresenius Medical Care Aktie
|41,17EUR
|-0,79EUR
|-1,88%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 44,50 auf 35 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Hassan Al-Wakeel sorgt sich zunehmend um die Gewinnaussichten des Dialysekonzerns, wie er am Sonntag schrieb. Er konstatiert Druck auf die Erstattungen, das Wachstum der Behandlungszahlen und seitens der Kosten. Für die mittelfristigen Ziele ist er enorm skeptisch. Beim operativen Ergebnis befürchtet er zwischen 2025 und 2028 im Schnitt einen Rückgang um 3 Prozent per annum, anstelle der avisierten Steigerung um 3 bis 7 Prozent. Negativ hinzu komme der Anteilsabbau der Mutter Fresenius./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
41,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,91%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
41,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,99%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
06.11.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
05.11.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für FMC auf 38 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,19
|-1,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:10
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG