Fresenius Medical Care Aktie

41,38EUR -0,58EUR -1,38%
Fresenius Medical Care ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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09.11.2026 07:17:25

Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 38 auf 37,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton resümierte am Sonntag den Quartalsbericht, die Telefonkonferenz und eine Investorenveranstaltung mit dem Management des Dialysekonzerns. Er erwartet einen noch stärkeren operativen Ergebnisrückgang bei konstanten Währungen im Geschäftsjahr 2027 als 2026 und kappte seine Schätzungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
37,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
41,62 € 		Abst. Kursziel*:
-9,90%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
41,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,38%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Analysen
07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
04.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,35 -1,45% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Aktuelle Aktienanalysen

09:05 DEUTZ Buy Deutsche Bank AG
08:44 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 KRONES Market-Perform Bernstein Research
08:13 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08:12 RATIONAL Outperform Bernstein Research
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:39 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
07:36 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:35 E.ON Equal-weight Morgan Stanley
07:32 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:14 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
06:50 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:10 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
06:08 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Kontron Kaufen DZ BANK
06.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Alstom Halten DZ BANK
06.11.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
06.11.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Engie Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 RATIONAL Halten DZ BANK
06.11.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
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