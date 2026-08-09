Fresenius Medical Care Aktie
|42,07EUR
|0,28EUR
|0,67%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC nach Quartalszahlen von 52 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Dialyse-Anbieters habe über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den strukturellen Werttreiber sieht der Experte unverändert in der Einführung des modernen Dialysegeräts 5008X./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
42,19 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
42,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
06.08.26
|DZ BANK: Kaufen-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags stärker (finanzen.at)
|
06.08.26
|Analyse: Barclays Capital bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse (finanzen.at)
|
05.08.26
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Underweight (finanzen.at)
|
05.08.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für FMC auf 39 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.at)
|
05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: UBS AG vergibt Sell (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|42,07
|0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research