Fresenius Medical Care Aktie

39,55EUR 0,55EUR 1,41%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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20.10.2026 08:29:57

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Dialysespezialisten dürften angesichts der negativen Trends im wichtigen US-Geschäft sowie des überraschenden Führungswechsels weniger als sonst im Fokus stehen, schrieb Graham Doyle in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Gewinnentwicklung sollte jedoch abermals die Erwartungen übertreffen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
39,37 € 		Abst. Kursziel*:
-8,56%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
39,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,98%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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08:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
19.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,59 1,51% Fresenius Medical Care (FMC) St.

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12:44 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
12:43 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
12:39 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
12:38 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
12:35 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:34 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:34 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
12:33 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
12:33 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
12:31 PNE Buy Warburg Research
12:30 Wacker Neuson Buy Warburg Research
12:29 Dürr Buy Warburg Research
12:25 Apple Neutral UBS AG
12:22 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:20 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:19 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:19 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:00 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:43 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
10:46 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:45 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:40 KWS SAAT Kaufen DZ BANK
10:32 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
10:19 ABB Market-Perform Bernstein Research
10:12 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
08:55 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
08:53 BASF Outperform Bernstein Research
08:51 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:50 Linde Outperform Bernstein Research
08:47 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 Symrise Market-Perform Bernstein Research
08:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
08:23 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:52 Air Liquide Outperform Bernstein Research
07:46 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:40 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
07:33 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
07:32 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
07:28 TAG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
07:21 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:14 Rheinmetall Buy UBS AG
06:49 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
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