Fresenius Medical Care Aktie

38,61EUR 0,77EUR 2,03%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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21.10.2026 12:54:23

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen seien ein neues und erhebliches Risiko für den Dialyseanbieter, auch wenn ein erster dazu veröffentlichter Entwurf noch in einem frühen Stadium zu sein scheine und wenig konkrete Details enthalte, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
38,41 € 		Abst. Kursziel*:
-6,27%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
38,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,76%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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12:54 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
11:37 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
19.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,49 1,72% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Aktuelle Aktienanalysen

13:19 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:17 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
13:12 EssilorLuxottica Buy UBS AG
13:10 TotalEnergies Buy UBS AG
13:10 Eni Buy UBS AG
13:10 Shell Neutral UBS AG
13:09 BP Buy UBS AG
13:03 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:03 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:59 LEG Immobilien Buy UBS AG
12:58 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
12:55 Deutsche Börse Neutral UBS AG
12:55 SpaceX Outperform Bernstein Research
12:54 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
12:54 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
12:20 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:57 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:37 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
11:29 Telekom Austria add Baader Bank
11:14 adidas Neutral UBS AG
11:11 adidas Outperform Bernstein Research
11:10 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
10:31 Richemont Outperform RBC Capital Markets
10:27 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
10:24 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:24 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
10:22 Enel Hold Deutsche Bank AG
10:22 ABB Hold Deutsche Bank AG
10:21 Engie Buy Deutsche Bank AG
10:20 Michelin Buy Deutsche Bank AG
10:19 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
10:18 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:17 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:16 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
10:12 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
10:12 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10:11 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
10:11 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:10 KRONES Buy Deutsche Bank AG
10:09 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:06 E.ON Outperform Bernstein Research
09:50 AMAG neutral Erste Group Bank
09:02 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09:01 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
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