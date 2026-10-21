Fresenius Medical Care Aktie
|38,61EUR
|0,77EUR
|2,03%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen seien ein neues und erhebliches Risiko für den Dialyseanbieter, auch wenn ein erster dazu veröffentlichter Entwurf noch in einem frühen Stadium zu sein scheine und wenig konkrete Details enthalte, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
38,41 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,27%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
38,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,76%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
12:50
|FMC-Aktie leichter: UBS warnt vor Gefahr durch US-Reformpapier (dpa-AFX)
|
12:40
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für FMC auf 46 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
12:28
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag knapp behauptet (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.10.26
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX am Nachmittag wenig verändert (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|12:54
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12:54
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:54
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,49
|1,72%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:55
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|12:54
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:20
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:57
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|11:29
|Telekom Austria add
|Baader Bank
|11:14
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:11
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.