Fresenius Medical Care Aktie
|39,27EUR
|-0,04EUR
|-0,10%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC nach Gesprächen mit dem Unternehmen mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Dialysespezialisten am 3. November dürften die einsetzenden Belastungen durch das US-Erstattungssystem und die Inflation belegen, auch wenn sie sich stärker als von ihm bisher erwartet erst im Schlussquartal bemerkbar machen sollten, schrieb David Adlington am Sonntag in seinem Ausblick. Die Konsensschätzungen für 2027 erschienen zu optimistisch. Vor diesem Hintergrund blieben die Aussichten für den Aktienkurs schwierig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 22:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32,30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
39,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,48%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
39,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,75%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
16.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.10.26
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
15.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.10.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
15.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
15.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,26
|-0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:28
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.