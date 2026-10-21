Fresenius Medical Care Aktie
|37,84EUR
|-1,16EUR
|-2,97%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Der vom US-Gesundheitsministerium vorgelegte neue Plan zur Nierenversorgung in den USA enthalte viel Rhetorik, aber nur wenige konkrete Maßnahmen, schrieb David Adlington in einer Einschätzung am Dienstag./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32,30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
39,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,43%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
37,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,64%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
20.10.26
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX am Nachmittag wenig verändert (finanzen.at)
|
20.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
20.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
20.10.26
|XETRA-Handel DAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.10.26
|EQS-DD: Fresenius Medical Care AG: Martin Fischer, Acquisition of shares under the Fresenius Medical Care Management Board Long Term Incentive Plan 2020 (Allocation 2023) (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-DD: Fresenius Medical Care AG: Martin Fischer, Kauf von Aktien unter dem Fresenius Medical Care Management Board Long Term Incentive Plan 2020 (Zuteilung 2023) (EQS Group)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37,84
|-2,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)