Grand City Properties Aktie

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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

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21.10.2026 09:01:13

Grand City Properties Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Beteiligung des Wohnungsanbieters am Immobilienkonzern LEG Immobilien komme überraschend, schrieb Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er verwies darauf, dass die Aktien von LEG ebenso wie die anderer Wohnungsanbieter deutlich gesunken seien und klar unterbewertet erschienen - trotz gut progniostizierbarer Einnahmen und attraktiver Fundamentaldaten./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,94 € 		Abst. Kursziel*:
94,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
92,86%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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