HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Beteiligung des Wohnungsanbieters am Immobilienkonzern LEG Immobilien komme überraschend, schrieb Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er verwies darauf, dass die Aktien von LEG ebenso wie die anderer Wohnungsanbieter deutlich gesunken seien und klar unterbewertet erschienen - trotz gut progniostizierbarer Einnahmen und attraktiver Fundamentaldaten./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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