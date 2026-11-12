Grand City Properties Aktie
|8,19EUR
|0,56EUR
|7,34%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothaeusler wertete den Zwischenbericht am Mittwoch wegen der erhöhten Prognose positiv. Sie sei der LEG-Beteiligung und stabiler operativer Entwicklung zu verdanken./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,42%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.
|
09:28
|XETRA-Handel SDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.10.26
|LEG Immobilien-Aktie höher: Grand City Properties erwirbt ein Fünftel der Anteile (finanzen.at)
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|8,25
|8,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:57
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Einhell Germany vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.