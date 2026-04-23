Grand City Properties Aktie

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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

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23.04.2026 12:12:37

Grand City Properties Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Ein deutlich niedrigerer Streubesitz wegen des gestiegenen Anteils von Aroundtown an Grand City könne sich auf die Haltung neuer Investoren nachteilig auswirken, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und das trotz einer attraktiven Bewertung der Aktien der Immobiliengesellschaft./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,10 € 		Abst. Kursziel*:
33,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,93%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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