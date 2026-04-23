Grand City Properties Aktie
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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Ein deutlich niedrigerer Streubesitz wegen des gestiegenen Anteils von Aroundtown an Grand City könne sich auf die Haltung neuer Investoren nachteilig auswirken, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und das trotz einer attraktiven Bewertung der Aktien der Immobiliengesellschaft./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
13,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,10 €
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Abst. Kursziel*:
33,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,93%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
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