HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Ein deutlich niedrigerer Streubesitz wegen des gestiegenen Anteils von Aroundtown an Grand City könne sich auf die Haltung neuer Investoren nachteilig auswirken, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und das trotz einer attraktiven Bewertung der Aktien der Immobiliengesellschaft./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:30 / GMT

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