Grand City Properties Aktie
|7,18EUR
|0,39EUR
|5,74%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Grand City betrachte die 20-Prozent-Beteiligung am Immobilienkonzern LEG als Finanzinvestment, das attraktive Renditen und eine nennenswerte Gewinnsteigerung verspreche, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7,08 €
|
Abst. Kursziel*:
27,12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,35%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.
|
12:27
|Börse Frankfurt: Am Mittag Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse Frankfurt: SDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|7,18
|5,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:55
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|12:54
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:20
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:57
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|11:29
|Telekom Austria add
|Baader Bank
|11:14
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:11
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.