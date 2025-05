NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe ihn das erste Quartal des Rückversicherers ein wenig enttäuscht, schrieb Philip Kett am Dienstag. Doch das gute Anlageergebnis, welches zu überraschend hohen Gewinnen geführt habe, mache die Umsatzenttäuschung mehr als wett. Zudem überrasche die Qualität der Bilanz positiv/rob/gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 02:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 02:22 / ET





