FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 288 Euro belassen. Das Preisniveau in der Schaden-Rückversicherung habe den Höhepunkt überschritten, befinde sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht von einem weiteren Gewinnanstieg bei dem Rückversicherer aus./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 12:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 12:27 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.