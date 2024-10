NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere stehen zu dem auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank und tragen den Stempel "Positive Catalyst Watch", der besonderen Optimismus vor dem Quartalbericht signalisiert. Für den Experten Kamran Hossain sind Hannover Rück in einer am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse Favorit unter den Rückversicherern Europas. Hossain erwartet für die Branche aber eine etwas schwächere Erneuerungsrunde im Januar 2025 nach dem Preishoch 2024./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / 19:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 00:15 / BST



