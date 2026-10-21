HelloFresh Aktie
|2,93EUR
|0,01EUR
|0,31%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Der Kochboxenversender dürfte im laufenden Jahr einen Umsatz von rund 6 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 350 Millionen Euro ausweisen, schrieb Nizla Naizer in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2,93 €
|
Abst. Kursziel*:
19,54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2,93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,49%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
20.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
19.10.26
|XETRA-Handel: SDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu HelloFresh
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|2,93
|0,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:29
|Telekom Austria add
|Baader Bank
|10:31
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.