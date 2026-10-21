HelloFresh Aktie

2,93EUR 0,01EUR 0,31%
HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

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21.10.2026 10:12:59

HelloFresh Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Der Kochboxenversender dürfte im laufenden Jahr einen Umsatz von rund 6 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 350 Millionen Euro ausweisen, schrieb Nizla Naizer in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Hold
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2,93 € 		Abst. Kursziel*:
19,54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,49%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:12 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 HelloFresh Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

HelloFresh 2,93 0,41% HelloFresh

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10:18 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:17 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:16 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
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10:11 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
10:11 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
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10:09 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:06 E.ON Outperform Bernstein Research
09:50 AMAG neutral Erste Group Bank
09:02 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09:01 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
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20.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
20.10.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
20.10.26 Santander Overweight Barclays Capital
20.10.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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